Новини 20 січня: НБУ підвищив ставку і погіршив прогноз по ВВП

Про облікову ставку. Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 1 в.п. до 10% - НБУ продовжуватиме цикл посилення монетарної політики й готовий діяти рішуче в разі подальшої реалізації проінфляційних чинників.

Про ВВП. Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2022 році через геополітичну ситуацію, а також значно збільшив прогнозовану інфляцію.

Про запозичення. Україна внаслідок стресової ситуації на ринку зовнішніх запозичень тимчасово втратила змогу залучати зовнішній капітал.

Про тарифи. Національний банк вважає, що утримання енергоносіями високих цін на світових ринках спричиняє потребу перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про держоблігації. Нерезиденти скорочують портфель гривневих держоблігацій, від початку січня – на 6,2 млрд грн.

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Кинувшись рятувати виробників соціально важливих продуктів коштом видобувних компаній, влада не допомогла ні першим, ні другим.

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