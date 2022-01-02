Новини вихідних: 5600 запрацював, завод Ярославського призупиняється

Про газові обмеження. Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення Кабміну щодо обмеження націнки на природній газ виробникам "соціальних" продуктів суперечить чинному законодавству, порушує міжнародні зобов’язання та призведе до щорічного падіння газовидобутку.

Про ДМЗ. З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про зміни з 1 січня. Так званий "ресурсний" закон 5600, який спрямований проти олігархів і містить норми, що вплинуть на звичайних українців вступив в силу з 1 січня 2022.

Також з 1 січня 2022 року набуває чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції.

Окрім цього через набуття чинності так званого "податку на Google" з 1 січня 2022 року, компанія Meta додає 20% податку на додану вартість у вартість послуг соцмережі Facebook в Україні.