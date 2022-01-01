"Ресурсний" закон 5600 набув чинності

ФОТО: НБУ

Так званий ресурсний закон 5600, який спрямований проти олігархів і містить норми, що вплинуть на звичайних українців вступив в силу з 1 січня 2022.

Про це йдеться у нормах закону.

Законом змінюється модель ренти за видобуток руди. Чинна система передбачає ставку 11-12%, яка нараховується з індексу IODEX 58% FE CFR China.

Законом №5600 передбачається стягнення ренти з ринкової вартості руди з вищим вмістом руди, а саме індексу IODEX 62% FE CFR China, який розраховує інформаційне агентство Platts. При цьому, чим вищою буде ця ринкова вартість — тим більшою буде ставка ренти.

Також законом підвищуються всі ставки акцизів на алкоголь на 5%.

Ще одна важлива зміна – податок з продажу нерухомості. Наразі дохід від продажу одного об'єкта на рік не оподатковується, а продаж другого і наступних оподатковується за ставкою 5%. Це дозволяє забудовникам оптимізувати витрати, продаючи квартири фізичним, а не юридичним особам.

Ресурсний закон має закрити цю можливість. Відповідно до нього, дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості, проданих фізичною особою за рік, має оподатковуватися за стандартною ставкою – 18%.

До другого читання проєкту цю норму пом'якшили. Тепер сплачувати 18% податку доведеться не з усієї суми, отриманої від продажу нерухомості, а лише з різниці між сумою продажу та ціною, за яку нерухомість перейшла до продавця.

Оподаткуванню підлягають угоди, які передбачають перехід права власності на житловий будинок чи його частину; квартиру чи її частину; кімнату; гараж; садовий будинок та господарські споруди, землю під ними; земельну ділянку.

Детальніше про закон можна прочитати за посиланням.

Нагадуємо:

У законі про держбюджет на 2022 рік Міністерство фінансів не врахувало додаткових доходів від ренти на видобуток заліза, очікувані від закону №5600.

30 листопада Рада ухвалила в цілому податковий закон №5600.