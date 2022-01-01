Для частини ФОПів стали обов'язковими касові апарати

З 1 січня 2022 року набуває чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції. Ця норма не стосуватиметься підприємців, які не проводять такі операції.

Про це йдеться у відповідному законі.

Бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції.

Якщо особа купить кілограм картоплі у ФОПа та проведе безготівковий розрахунок, це буде розрахункова операція.

Якщо компанія замовить послугу з дослідження ринку картоплі у ФОПа, це не вважатиметься розрахунковою операцією, бо оплата буде здійснюватися у вигляді банківського переказу за реквізитами і відповідно до акта виконаних робіт.

В Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн працюють за спрощеною системою оподаткування. За оцінками ДПС, касовий апарат знадобиться 10% або 150 тис підприємців, з яких понад 50 тис уже використовують РРО.

Сума штрафу за порушення застосування РРО залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша – 100% від суми чека, друга та наступні – 150% від суми чека.

Податківці уповноважені перевіряти використання РРО і штрафувати підприємців у разі виявлення порушень.