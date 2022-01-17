Новини 17 січня: падіння євробондів, наслідки кібератаки, рішення по "Місто Банку"

Про євробонди. Котирування українських облігацій зовнішньої держпозики продовжили значно падати третій день поспіль на тлі загрози повномасштабного вторгення РФ в Україну.

Про наслідки кібератаки. Внаслідок збою в роботі баз даних Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформлення електронних полісів автоцивілки тимчасово зупинене.

Зранку 17 січня хакери атакували форум Prozorro Infobox, але атака не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro.

Майже всі сайти, які постраждали від кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на п'ятницю, відновили роботу.

Про "Місто Банк". Окружний адмінсуд м. Києва скасував рішення Національного банку щодо ліквідації "Місто Банку" ексрегіонала Івана Фурсіна.

Національний банк оскаржуватиме в апеляції рішення Окружного адмінсуду м. Києва щодо скасування рішення про ліквідацію "Місто Банку" Івана Фурсіна.

Про SWIFT. США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Ексклюзив ЕП:

Двозначна інфляція і карколомне падіння ліри: як Ердоган "зламав" турецьку економіку

Для залучення інвестицій турецький лідер проводить масштабний економічний експеримент. У чому його суть та як Туреччина потерпає від наслідків такої політики?