НБУ оскаржить скасування судом рішення про ліквідацію "Місто Банку"

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Національний банк оскаржуватиме в апеляції рішення Окружного адмінсуду м. Києва щодо скасування рішення про ліквідацію "Місто Банку" Івана Фурсіна.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "Економічної правди".

У Нацбанку підтвердили, що ОАСК рішенням 17 січня 2022 року скасував рішення НБУ про віднесення ПАТ "Місто банк" до категорії неплатоспроможних, відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

У регуляторі підкреслили, що оскільки судом оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, мотиви суду під час ухвалення рішення наразі невідомі.

"Національний банк України оскаржить це рішення суду в апеляційному порядку", – додали в НБУ.

Фурсіну належало 97,18% акцій АТ "Місто Банк". Він був нардепом 8 скликання як безпартійний самовисуванець, входив до депутатської групи "Воля народу".

У 2012 році Фурсін обраний народним депутатом від "Партії регіонів" за 138 округом як член партії. Із "Партії регіонів" вийшов 23 лютого 2014 року, голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

У 2011-2012 роках був головою наглядової ради банку "Надра". З 2006 до 2012 року - голова правління ПАТ КБ "Місто Банк" та основний акціонер ЗАТ "Одеська кіностудія".

Нагадуємо:

Окружний адмінсуд м. Києва скасував рішення Національного банку щодо ліквідації "Місто Банку" ексрегіонала Івана Фурсіна.

Нацбанк ухвалив рішення від 26 січня 2021 року про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію АТ "Місто Банк". Раніше Правління НБУ віднесло банк до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення АТ "Місто банк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Економічна правда