Суд скасував рішення НБУ щодо ліквідації "Місто Банку" Фурсіна

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Окружний адмінсуд м. Києва скасував рішення Національного банку щодо ліквідації "Місто Банку" ексрегіонала Івана Фурсіна.

Про це Економічній правді повідомили у пресслужбі Фурсіна, джерела у Фонді гарантування вкладів.

Рішення ухвалене у понеділок, 17 січня – суд повністю задовольнив позов Фурсіна. Так, він визнав протиправним та скасував рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним та його ліквідацію.

Також протиправним визнано рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації та початок ліквідаційної процедури. Це рішення теж скасували.

Повний текст рішення буде готовий за 10 днів. НБУ та Фонд гарантування можуть подати апеляцію протягом місяця після отримання повного тексту.

Джерела ЕП у ФГВФО підтвердили інформацію щодо відповідного рішення суду.

Фурсіну належало 97,18% акцій АТ "Місто Банк". Він був нардепом 8 скликання як безпартійний самовисуванець, входив до депутатської групи "Воля народу".

У 2012 році Фурсін обраний народним депутатом від "Партії регіонів" за 138 округом як член партії. Із "Партії регіонів" вийшов 23 лютого 2014 року, голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

У 2011-2012 роках був головою наглядової ради банку "Надра". З 2006 до 2012 року - голова правління ПАТ КБ "Місто Банк" та основний акціонер ЗАТ "Одеська кіностудія".

Нагадуємо:

Нацбанк ухвалив рішення від 26 січня 2021 року про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію АТ "Місто Банк".

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" Івана Фурсіна до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення АТ "Місто банк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ "Місто Банк".

Економічна правда