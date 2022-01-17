На перші торги "соціальним" газом допустили перші 100 виробників продуктів

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Перші торги з продажу газу власного видобутку для соціальних підприємств відбудуться 17 січня о 15:00.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

"Заявки розглянув комітет з нагляду, та затвердив список постачальників та виробників харчових продуктів, що мають істотну соціальну значущість допущених до торгів, що здійснюватимуть закупівлю газу на біржі для задоволення потреб суб’єктів господарювання з переліку, затвердженого наказом Мінагрополітики від 5 січня 2022 р.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на торги допустили перші 100 компаній, насамперед - виробники хліба.

Серед тих, хто подався на торги, - "Природні ресурси" із групи Geo Alliance Віктора Пінчука з обсягом 50 тисяч кубів, "Східний геологічний союз" (Geo Alliance) - 15 тис кубів, Еско-Північ" Миколи Злочевського - 290 тисяч кубів, "Косул" із групи ДТЕК - 60 тисяч кубів.

Нагадаємо:

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда