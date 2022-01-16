Новини вихідних: наслідки кібератаки, вугільні запаси

Про авіакомпанію. Новий український авіаперевізник Air Ocean повідомив, що компанія вимушена перенести виконання польотів із поновленням починаючи з 15 березня 2022 року.

Про кібератаку. Центр розвідки загроз Microsoft (MSTIC) виявив замасковане під програми-здирники шкідливе програмне забезпечення, яке використовувалося при хакерській атаці на урядові мережі України. ПЗ втрутилося в роботу жорстких дисків заражених пристроїв.

Внаслідок тимчасових труднощів з оформленням електронного полісу, пов’язаних з технічними роботами на базах даних Моторного транспортного страхового бюро (МТСБУ), Автоцивілку та ЗК на даний час неможливо придбати в електронному вигляді та перевірити їхню валідність.

Про НБУ. У Системі BankID НБУ з 01 лютого 2022 року запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею.

Про вугілля. Голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус заявив, що у п’ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року.