НБУ запроваджує тарифи для учасників BankID

У Системі BankID НБУ з 01 лютого 2022 року запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Попит на підключення до Системи BankID НБУ нових організацій, які надають громадянам України свої послуги віддалено, постійно зростає.

Зважаючи на це, упровадження тарифів на послуги для абонентів системи, дасть змогу Національному банку продовжувати розвивати функціонал системи і водночас покривати витрати на її супроводження", - пояснили у регуляторі.

Так будуть запроваджені тарифи на послуги Національного банку:

підключення до системи абонента – 2 500 грн;

підключення до системи додаткового абонентського вузла – 2 000 грн;

супроводження підключеного до системи абонента – 600 грн щомісяця;

оброблення системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом – надавачем послуг (платником за цією послугою є абонент – надавач послуг) – 0,10 грн.

Ці тарифи встановлюються Національним банком лише для учасників Системи BankID НБУ – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги.

Водночас Національний банк залишає безоплатними послуги для абонентів, які приєднались у статусі абонента – надавача послуг виключно для надання некомерційних послуг.