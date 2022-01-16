Кібератака: у страховій кажуть, що наразі неможливо придбати Автоцивілку в електронному вигляді

Внаслідок тимчасових труднощів з оформленням електронного полісу, пов’язаних з технічними роботами на базах даних Моторного транспортного страхового бюро (МТСБУ), Автоцивілку та ЗК на даний час неможливо придбати в електронному вигляді та перевірити їхню валідність.

Про це пише страхова компанія PZU Україна.

Там додали, що поліси "Зеленої картки" та цивілку зараз прикордонники перевіряють візуально відповідно до затверджених зразків.

"Після відновлення роботи баз даних МТСБУ всі поліси будуть доступні для перевірки та валідації у звичайному порядку", - заявили там.

Більше про причини кібератаки, як це стало можливим і чи можна було запобігти зламу державних сайтів – у статті Всеволода Некрасова: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки

Нагадуємо:

Сайти українського уряду розробляла одна приватна IT-компанія, через яку, найімовірніше, і здійснили централізовану кібератаку. Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії.

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Демедюк в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що за атакою стояла група UNC1151, дії якої були "лише прикриттям для більш руйнівних дій, які відбувалися за лаштунками", і наслідки яких Україна відчує найближчим часом.

Як написали на сторінці Facebook Мінцифри, можна з великою ймовірністю стверджувати, що сталася так звана supply chain attack — атака через ланцюжок поставок.

"Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, яка мала доступ з правами адміністрування до постраждалих в результаті атаки веб-ресурсів", — передає Мінцифра.