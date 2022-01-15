Новий авіаперевізник припиняє свої рейси

AIR OCEAN AIRLINES

Новий український авіаперевізник Air Ocean повідомив, що компанія вимушена перенести виконання польотів із поновленням починаючи з 15 березня 2022 року.

Про це повідомляється у соцмережах компанії

Там пояснили це з затримкою постачання повітряних суден та необхідністю проведення планового технічного обслуговування літаків, що експлуатуються в цей час.

Втім профільне видання avianews зазначає, що Українське законодавство передбачає, що авіаперевізник повинен повідомляти пасажирів про відміну рейсів не менше ніж за 14 днів до вильоту, інакше він зобов'язаний виплатити компенсацію від 250 до 600 євро залежно від тривалості маршруту.

"Таке різке скасування рейсів може свідчити про фінансові проблеми, оскільки якщо справжня причина у плановому технічному обслуговуванні літаків, то про це було відомо заздалегідь", - вважають у редакції.

У компанії також додали, що клієнти, які придбали квиток на сайті авіакомпанії отримають свої кошти на картку, з якої було здійснено оплату. А якщо клієнт купив квиток в агента з продажу, у компанії запропонували звернутися за місцем його придбання для відшкодування.

Крім цього є можливість зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту.

Нагадуємо:

Раніше компанія заявляла, що має намір налагодити авіасполучення великих аеропортів країни з невеликими регіональними.