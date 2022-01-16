Герус: запаси вугілля вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року

Голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус заявив, що у п’ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року.

Про це він написав у своєму telegram

Так, станом на 14.01.2022 на складах знаходилося 734,1 тис тон. Рік тому запаси складали 711,1 тис тон.

За його словами, причинами цього став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком. Так, станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго 4 судна із енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля.

Він додав, що станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.

Нагадуємо:

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що віялових відключень немає, за його словами, проводиться робота, щоб їх не було.