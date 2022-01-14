Міненерго назвало дату перших торгів "соціальним" газом для виробників 

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Міністерство енергетики розпочало прийом заявок від виробників соціально значущих продуктів на участь у торгах "пільговим" газом.

Про це відомство повідомило у Facebook.

Раніше міністерство агрополітики встановило перелік у 6803 виробника товарів, що мають істотну соціальну значущість. Наразі такими є пшеничне борошно, пастеризоване молоко, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця, птиця (курка) та соняшникова олія.

Так, виробники отримали можливість подати заявки на участь у торгах "пільговим" газом з обмеженою торговельною націнкою. Зробити це можна до 16:00 п’ятниці, 14 січня.

Міненерго також затвердило склад комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку. Раніше уряд підтримав порядок таких торгів.

Після завершення прийому заявок комітет затвердить остаточний перелік компаній, допущених до торгів, які проведе Українська енергетична біржа 17 січня о 15.00. Його опублікують на сайті УЕБ.

Нагадуємо:

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда