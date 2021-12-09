Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,10 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,68 грн (на 9 грудня – 30,77 гривні).
Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 27,22 гривні.
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.
9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
Економічна правда
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