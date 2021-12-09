Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,10 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,68 грн (на 9 грудня – 30,77 гривні).

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 27,22 гривні.

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

Економічна правда