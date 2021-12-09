Курс валют на 9 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,12 – 27,14 гривні;

Євро – 30,70 – 30,72 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,08 — 27,29 гривні. Євро купують за 30,52 гривні, продають за 30,89 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,12 – 27,21 гривні, євро – 30,62 – 30,76 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

8 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 27,22 гривні.

Економічна правда