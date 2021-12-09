Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,05 – 27,07 гривні;
Євро – 30,57 – 30,59 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,03 — 27,22 гривні. Євро купують за 30,48 гривні, продають за 30,80 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,09 – 27,16 гривні, євро – 30,51 – 30,67 гривні.
Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 27,22 гривні.
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.
Економічна правда
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