Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

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9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,05 – 27,07 гривні;

Євро – 30,57 – 30,59 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,03 — 27,22 гривні. Євро купують за 30,48 гривні, продають за 30,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,09 – 27,16 гривні, євро – 30,51 – 30,67 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 27,22 гривні.

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

Економічна правда