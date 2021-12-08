Український супутник полетів до США для запуску зі SpaceX

фото: бориспіль

Український супутник "Січ-2-30" вилетів з аеропорту "Бориспіль" для спільного зі SpaceX запуску.

Про це повідомила пресслужба "Борисполя".

"Сьогодні об 11:27 з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом "СІЧ-2-30" на борту", – розповіли в аеропорті.

Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України на КБ "Південне".

Літак із супутником 12 грудня має прибути до фінального місця призначення - Міжнародного аеропорту Маямі. Після завершення митного оформлення його буде доставлено до Космічного центру імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску та його стикування із ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX.

Запуск українського супутника дистанційного зондування землі заплановано на 10 січня 2022 року.

Читайте більше в інтерв’ю: Як Україна буде запускати супутники та скільки ми заплатимо Ілону Маску. Інтерв'ю з головою Держкосмосу

Нагадуємо:

Раніше Дніпровська митниця повідомила, що український супутник "Січ-2-30" розпочав шлях до Сполучених Штатів.

Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.

Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 мільйона доларів.

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH (має угоду зі SpaceX) щодо виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30".

Економічна правда