Курс валют на 8 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,25 – 27,27 гривні;

Євро – 30,76 – 30,79 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20 — 27,38 гривні. Євро купують за 30,57 гривні, продають за 30,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,26 – 27,32 гривні, євро – 30,69 – 30,80 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 27,33 гривні.

7 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 – 27,33 гривні.

7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

Економічна правда