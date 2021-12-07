Новини 7 грудня: деталі "економічного паспорта", "Більшовик", резерви

Про "економічний паспорт". Повнолітні українці, що народилися з 1 січня 2019 року, отримають понад 620 тисяч грн кожен.

Про "Більшовик". Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" (1,429 млрд грн) 7 грудня надійшли до бюджету.

Антимонопольний комітет ще не виносив рішення щодо поданої повторно заяви про надання дозволу на купівлю "Більшовика" ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького.

Про резерви. На 1 грудня міжнародні резерви України зросли на 3% до 30,5 млрд доларів.

Про доходи від ренти. У законі про держбюджет на 2022 рік Міністерство фінансів не врахувало додаткових доходів від ренти на видобуток заліза, очікувані від закону №5600.

Про "Укренерго". Протягом найближчих двох днів може бути замінено майже весь склад правління системного оператора "Укренерго".

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Покоління Зе: народжені при президентові Зеленському отримають по 20 тисяч євро. Як це буде?

Президент Володимир Зеленський ініціював створення Фонду майбутніх поколінь. Хто, коли та скільки отримає від держави і чи вистачить грошей для реалізації ініціатив влади?