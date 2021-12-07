Міжнародні резерви України перевищили 30 мільярдів доларів

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На 1 грудня міжнародні резерви України зросли на 3% до 30,5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Передовсім зростання резервів зумовлене надходженням другого траншу від Міжнародного валютного фонду у 700 млн доларів в рамках програми співпраці Stand-by.

Крім того на динаміку резервів вплинули операції з управління державним боргом. А саме, уряд отримав 493 млн долара валютних надходжень завдяки кредиту від Cargill Financial Services International у 250 млн євро та 167,4 млн євро від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).

За обслуговування та погашення державного боргу у валюті було сплачено 481,7 млн доларів. З них 251,3 млн дол. спрямовані на ОВДП, 145,2 млн дол. – на єврооблігації. Крім того, в листопаді уряд та Національний банк сплатили 64,4 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду.

Щодо інтервенцій на міжбанку, перші тижні листопада пропозиція валюти на валютному ринку переважала попит на неї. Водночас у другій половині місяця ситуація змінилася в зворотному напрямі.

З метою згладжування надмірних коливань Національний банк викупив на валютному ринку 1,2 млрд доларів та продав 792,6 млн дол. За підсумками листопада обсяги чистої купівлі валюти НБУ на міжбанку становили 385,2 млн дол.

Також на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Їх вартість за місяць зменшилася на 135,6 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадуємо:

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% після стрімкого падіння у вересні внаслідок виплат за держборгом.

Економічна правда