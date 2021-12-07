У держбюджеті-2022 не врахували доходи від ренти з залізної руди
У законі про держбюджет на 2022 рік Міністерство фінансів не врахувало додаткових доходів від ренти на видобуток заліза, очікувані від закону №5600.
Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Економічної правди.
Там заявили, що не мали можливості врахувати в дохідній частині бюджету можливий ефект від змін в оподаткуванні видобутку залізної руди, адже "остаточна редакція таких змін була визначена вже під час голосування за проект №5600 у сесійній залі".
Нагадаємо, що у другому читанні комітет пропонував ухвалити законопроєкт у редакції, яка пропонувала зменшити оподаткування ренти із залізної руди. Базу оподаткування цього податку мали зменшити на вартість фрахту руди (доставки з порту України до Китаю).
Однак, вже у залі парламенту погоджену комітетом правку, яка зменшувала базу оподаткування рентою, поставили на підтвердження та провалили. Відтак, в остаточній редакції закон №5600 було ухвалено у більш жорсткій редакції для підприємств, які спеціалізуються на видобутку руди.
У Мінфіні додали, що розраховували показники доходів проєкту бюджету, який подавали на друге читання парламенту, на основі затвердженого податковим комітетом Ради законопроєкту №5600.
Крім цього, у відомстві пояснили, що переглянули надходження з видобутку природного газу у бюджеті на 2022 рік у зв’язку з оновленням прогнозів щодо цін на газ в Україні та світі.
Саме від цін на газ і залежать надходження від ренти. Нагадаємо, що в остаточній редакції бюджету надходження від цієї ренти зросли на 22,7 млрд грн.
Детальніше про основні показники бюджету на 2022 рік читайте у статті Ярослава Вінокурова: Бюджет країни "великого будівництва": за яким кошторисом українці будуть жити у 2022 році
Нагадуємо:
Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому.
Ярослав Вінокуров, ЕП
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