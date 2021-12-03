Гривня дещо ослабла на закритті міжбанку

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3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,32 – 27,34 гривні;

Євро – 30,85 – 30,87 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,18 — 27,38 гривні. Євро купують за 30,63 гривні, продають за 31,00 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,25 – 27,40 гривні, євро – 30,76 – 30,86 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 27,29 гривні.

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.

Економічна правда