Гривня зміцнюється до євро: офіційний курс

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,30 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,83 грн (на 3 грудня – 30,94 гривні).

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.

Економічна правда