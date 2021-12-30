Новини 30 грудня: Поляков продає свою частку в Firefly, НКРЕ встановила "зелений" тариф на 2022 рік

Про Полякова. Український підприємець Максим Поляков погодився продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace під тиском уряду США - там посилаються на міркування національної безпеки.

Про "зелений" тариф. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила "зелені" тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел.

Про акцизні марки. Податковий закон 5600 передбачає скасування акцизних марок для звичайних (неігристих) вин та тестових зразків алкогольних напоїв - ця норма набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Про ігристі вина. У 2021 році імпорт ігристих вин до України у грошовому вимірі становить 54,7 млн доларів - це на 44% більше порівняно з аналогічним показником минулого року і в 2,6 рази більше проти показника 5 років тому.

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