Українець Поляков під тиском уряду США погодився продати свою частку у Firefly

Макс Поляков ФОТО FIREFLY

Український підприємець Максим Поляков погодився продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace під тиском уряду США - там посилаються на міркування національної безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Firefly Aerospace, приватного виробника ракет, що базується поблизу Остіна (штат Техас), уже кілька років підтримує Поляков.

Представники уряду та аерокосмічної промисловості висловили заперечення проти контролю Полякова над компанією через побоювання, що цінні технології можуть потрапити в Україну, Росію чи інші країни, які намагаються розробити ракетні програми", - пише агентство.

"Незважаючи на те, що він вклав у Firefly понад 200 мільйонів доларів своїх статків, Поляков погодився піти з правління компанії та повсякденної діяльності Firefly наприкінці 2020 року, щоб допомогти компанії легше вигравати урядові та військові контракти США та полегшити деякі основної напруженості", - додає видання.

Але наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), у якому йшлося про занепокоєння щодо національної безпеки та містилось прохання до Полякова та його інвестиційної компанії Noosphere Venture Partners продати приблизно 50% акцій Firefly.

Поляков погодився на цю вимогу, стверджуючи при цьому, що його володіння Firefly не становить загроз національній безпеці.

"Noosphere Ventures оголосила, що має намір зберегти інвестиційно-банківську фірму для надання допомоги у продажу частки участі Noosphere Ventures у Firefly Aerospace", - йдеться у заяві компанії Полякова.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд США припинив поточні операції з запуску ракет Firefly у Ванденберзі, оскільки розглядається питання власності з Поляковим.

"За останні кілька років Firefly досягла стабільного прогресу. Компанія виграла контракти з НАСА, Агентством передових оборонних дослідницьких проектів і ВПС США на виконання різних місій. Вона також отримала угоду про обмін технологіями між Україною та США. Компанія має велике виробництво та випробування ракет у Центральному Техасі, а також керувала дочірньою компанією в Україні, яка допомагала у розвитку технологій.

Хоча Україна є союзником США, її триваючий конфлікт з Росією посилив занепокоєння щодо того, що може статися з цінними технологіями всередині країни. Росія нарощує сили на кордоні з Україною, посилюючи побоювання, що вона вторгнеться в країну", - резюмує Bloomberg.

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"Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly

Нагадаємо:

Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.

Раніше українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Однак після старту сталася нештатна ситуація, яка привела до втрати ракети і вантажу.

Повідомлялось, що американська компанія Firefly Aerospace, заснована українським інвестором Максом Поляковим, незабаром планує запуск другої ракети Alpha.

Економічна правда