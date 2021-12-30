З 1 січня в Україні скасують акцизні марки для вин: яких саме

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Ухвалений Радою 30 листопада податковий закон 5600 передбачає скасування акцизних марок для звичайних (неігристих) вин та тестових зразків алкогольних напоїв - ця норма набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті ВР.

"Законом передбачено розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку - тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%", - заявляли у Раді.

Йдеться, зокрема, про звичайні (неігристі) вина та зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15%, роз'яснили в Податковій. За умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне походження.

А також - про тестові зразки алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу та ввозяться суб'єктами господарювання, що мають ліцензії на право оптової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень або випробувань, але не більше 3 л кожного виробу.

Під проведенням досліджень і випробувань мається на увазі калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну.

"Не йдеться про скасування сплати акцизу, лише про те, що у виробників відпадає необхідність закуповувати цю марку у податківців та клеїти її (якщо приклеїли неправильно - це автоматично штрафні санкції від Податкової)", - додає голова громадської спілки "Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України" Володимир Печко.

На сьогодні маркуванню акцизними марками підлягають усі алкогольні напої, які реалізуються в Україні, з вмістом спирту етилового понад 8,5% об’ємних одиниць.

Економічна правда