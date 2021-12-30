Регулятор встановив "зелені" тарифи на 2022 рік

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила "зелені" тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 29 грудня, передає Укрінформ.

Зокрема, для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками, становитиме майже 5,04 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році.

Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становитиме 3,78 грн/кВт-год (без ПДВ). Такі ж самі тарифи встановлені й на електроенергію, вироблену на комбінованих вітро-сонячних системах.

Тарифи на електроенергію з біомаси для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 3,81 грн/кВт-год. (без ПДВ) незалежно від року введення установок в експлуатацію. Такі ж самі тарифи встановлені на електроенергію, вироблену з біогазу.

Для споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф на електроенергію, вироблену вітровими установками, становитиме 3,58 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становитиме 3,22 грн/кВт-год. (без ПДВ).

Тарифи на електроенергію, вироблену гідроенергетичними установками, для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 5,37 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для геотермальних установок потужністю не більше 150 кВт встановлено тарифи: 4,62 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн/кВт-год. (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для установок потужністю понад 150 кВт, які належать компаніям та підприємствам, НКРЕКП встановлює тарифи окремо для кожної компанії. Наступного року "зелені" тарифи для таких генеруючих систем становитимуть від 1,79 грн/кВт-год. до 7,55 грн/кВт-год. (без ПДВ).

Як повідомлялося, у січні-жовтні 2021 року порівняно із аналогічним періодом 2020 року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії зросло більш ніж на 10%, до 10,023 млн МВт-год.