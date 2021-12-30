Можливу змову на аукціоні по "Більшовику" досліджуватимуть ще кілька місяців – АМКУ

Колаж: Таїсія Зарянова / Liga.net

Антимонопольний комітет потребує кілька місяців на дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу пакету акцій "Першого київського машинобудівного заводу".

Про це повідомила голова АМКУ Ольга Піщанська в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

"Щодо антиконкурентних дій, можливо, потрібно кілька місяців. Зараз складно сказати, які обсяги інформації потрібно проаналізувати", – сказала вона.

Читайте більше про приватизацію ПКМЗ у статті Олександра Колесніченка та Дани Гордійчук: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Нагадаємо:

29 грудня АМКУ дозволив ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаній із групою UFuture Василя Хмельницького, придбати АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод" ("Більшовик").

При цьому регулятор перевіряє факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Як розповідала ЕП, власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких – власник компанії "А-девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький.

На торгах жодної ставки не зробила компанія "ДК Інвест" Степана Черновецького. Причиною такої поведінки джерела ЕП називали можливі "закулісні домовленості" з Черновецьким, аби за "вигідну ціну" отримати частину нерухомості.

Повідомлялось, що Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

Згодом повідомлялось, що Антимонопольний комітет залишив без розгляду заяву на купівлю "Більшовика" пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького ТОВ "Дженерал Комерс".

Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" (1,429 млрд грн) 7 грудня надійшли до бюджету.

На початку грудня стало відомо, що Антимонопольний комітет ще не виносив рішення щодо поданої повторно заяви про надання дозволу на купівлю "Більшовика" ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького.