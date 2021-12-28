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Офіційний курс: гривня починає останній тиждень року зі зміцнення

Вівторок, 28 грудня 2021, 09:00
 
getty images

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 грудня на рівні 27,23 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,82 грн (на 24 грудня – 30,85 гривні).

Нагадуємо:

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 – 27,25 гривні.

24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.

23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 27,27 гривні.

Економічна правда

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