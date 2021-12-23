Гривня на міжбанку знову зміцнюється
Четвер, 23 грудня 2021, 18:45
23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,21 – 27,23 гривні;
Євро – 30,74 – 30,76 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 23 грудня на рівні 27,25 гривні.
23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 – 27,31 гривні.
Економічна правда
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