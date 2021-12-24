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Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась до євро

П'ятниця, 24 грудня 2021, 17:15
 
getty images

24 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 – 27,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,24 – 27,26 гривні;

Євро – 30,83 – 30,86 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 – 27,30 гривні. Євро купують за 30,55 гривні, продають за 30,92 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,22 – 27,22 гривні, євро – 30,62 – 30,74 гривні.

Нагадуємо:

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 – 27,25 гривні.

23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 27,27 гривні.

Економічна правда

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