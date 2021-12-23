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Курс гривні до долара та євро трохи знизився

Четвер, 23 грудня 2021, 19:25

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 27,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,85 грн (на 23 грудня – 30,81 гривні).

Нагадуємо:

23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 – 27,31 гривні.

23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Економічна правда

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