Курс валют на 24 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 – 27,25 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:55 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,23 – 27,25 гривні;
Євро – 30,88 – 30,90 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,11 – 27,30 гривні. Євро купують за 30,56 гривні, продають за 30,93 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,23 гривні, євро – 30,57 – 30,77 гривні.
Нагадуємо:
23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 27,27 гривні.
Економічна правда
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