Курс валют на 24 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

24 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 – 27,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,23 – 27,25 гривні;

Євро – 30,88 – 30,90 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,11 – 27,30 гривні. Євро купують за 30,56 гривні, продають за 30,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,23 гривні, євро – 30,57 – 30,77 гривні.

Нагадуємо:

23 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 24 грудня на рівні 27,27 гривні.

Економічна правда