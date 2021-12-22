Новини 22 грудня: заочний арешт Дубілета-старшого, Нафтогаз скаржиться на Газпром

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Про Приват. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (заочно) колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету

Про газ. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу

Про енергетику. Дві атомні електростанції України 22 грудня вийшли на потужність вищу за номінальну, що є абсолютним рекордом

Про борги. Шрі-Ланка планує виплачувати чаєм борг перед Іраном у 251 млн доларів за поставки нафти

Про УЗ. Верховний Суд визнав недійсним договір перепродажу компанії VR Global Partners боргу Укрзалізниці у 196 млн доларів перед Промінвестбанком

Ексклюзиви ЕП

Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою

Як Мазепа створює власну бізнес-групу, що про Україну думають іноземні інвестори, як через президента країна втрачає гроші, і коли в Україні з'явиться приватний фонд держмайна.

З новими ставками: як зміниться оподаткування операцій з нерухомістю

З 1 січня змінюються правила оподаткування операцій з нерухомістю. До чого слід готуватися продавцям?