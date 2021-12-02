Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,32 – 27,34 гривні;
Євро – 30,89 – 30,91 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20 — 27,39 гривні. Євро купують за 30,71 гривні, продають за 31,04 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,61 – 27,30 гривні, євро – 30,76 – 30,88 гривні.
Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
Нагадуємо:
1 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 2 грудня на рівні 27,23 гривні.
2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.
Економічна правда
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