Курс валют на 2 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,32 – 27,34 гривні;

Євро – 30,92 – 30,94 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,22 — 27,44 гривні. Євро купують за 30,72 гривні, продають за 30,09 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,20 – 27,35 гривні, євро – 30,75 – 30,92 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

1 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 2 грудня на рівні 27,23 гривні.

Економічна правда