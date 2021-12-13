Новини 13 грудня: повернення рекордних цін на газ, імпорт електроенергії перевищив експорт

Про ціни на газ. Ціни на газ у Європі зросли до 1400 доларів за кубометр після заяви нової міністерки закордонних справ Німеччини.

Про вугілля. В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

Про турецьку валюту. Курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре – через можливі дії центробанку.

Про Укренерго. За січень-вересень 2021 року НЕК "Укренерго" отримала 2,7 млрд грн збитку, лише за третій квартал – 3 млрд грн.

Про електроенергію. Імпорт електроенергії вперше за 9 місяців перевищив експорт.

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