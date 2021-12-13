Новини 13 грудня: повернення рекордних цін на газ, імпорт електроенергії перевищив експорт
Про ціни на газ. Ціни на газ у Європі зросли до 1400 доларів за кубометр після заяви нової міністерки закордонних справ Німеччини.
Про вугілля. В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.
Про турецьку валюту. Курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре – через можливі дії центробанку.
Про Укренерго. За січень-вересень 2021 року НЕК "Укренерго" отримала 2,7 млрд грн збитку, лише за третій квартал – 3 млрд грн.
Про електроенергію. Імпорт електроенергії вперше за 9 місяців перевищив експорт.
Ексклюзиви ЕП
Між "зеленими" та Фукусімою: чи є майбутнє в атомної енергетики
"Енергоатом" пропонує збудувати в Україні 14 блоків АЕС. Чи виправданий такий шлях для країни, яка досі переживає чорнобильську катастрофу?
Комунальні де-юре, приватні де-факто: як Київ (не) контролює частково приватизовані компанії
Чи потрібні місту підприємства, якими воно лише частково володіє, та як міська влада ними керує.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua