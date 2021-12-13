Імпорт електроенергії вперше за 9 місяців перевищив експорт

JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

Сумарний обсяг імпорту електроенергії у листопаді 2021 року становив 242,2 мільйона кВт-год, що в 1,8 раза більше, ніж експорт (131,2 мільйона кВт-год), та становив 1,8% від загального споживання.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Імпорт у листопаді 2021 року здійснювався лише з двох країн – Словаччини в "острів Бурштинської ТЕС" (18,7 млн кВт-год) та Білорусі в "ОЕС України" (223,44 млн кВт-год).

"У листопаді 2021 року відновилися імпортні поставки з Білорусі, знизився експорт з торгової зони "острів Бурштинської ТЕС" та був відсутній експорт з "ОЕС України" до Польщі. Востаннє обсяг імпорту переважав над експортом у лютому 2021 року", – зазначається у повідомленні.

"При цьому, обсяг імпорту електроенергії у листопаді 2021 року був більший, ніж сумарно за березень-жовтень 2021 року (242,2 млн кВт-год проти 236,9 млн кВт-год)", – зазначають у компанії.

Експорт електроенергії у листопаді 2021 року у порівнянні з жовтнем зменшився на 46,8% – до 131,2 млн кВт-год.

Водночас за підсумками 11 місяців 2021 року обсяг експорту електроенергії в 2,5 раза перевищив обсяги імпорту – 3 157 млн кВт-год порівняно з 1 257 млн кВт-год.

Загалом за 11 місяців 2021 року найбільше електроенергії було імпортовано з Білорусі – 746,1 млн кВт-год (59,4% від загального обсягу) та Словаччини – 304,1 млн кВт-год (24,2%).

Водночас найбільше експортовано електроенергії з початку року до Угорщини – 1 411 млн кВт-год (44,7% від загального обсягу) та Польщі – 777,7 млн кВт-год (24,6%).

Нагадуємо:

У 2020 році Україна знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-год) в порівнянні з 2019 роком – до 4,75 млрд кВт-год.

Виручка від експорту електроенергії знизилася на 25,9% (на 97,94 млн доларів) – до 280,83 млн доларів.

Економічна правда