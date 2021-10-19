Зеленський хоче звільнити голову НБУ Шевченка, Єрмак шукає кандидатів – Bloomberg

Кирило Шевченко фото: нбу

Президент Володимир Зеленський хоче звільнити голову НБУ Кирила Шевченка, голова Офісу президента Андрій Єрмак шукає кандидатів на заміну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на 3 джерела, знайомі з планами Зеленського.

Агентство пише з посиланням на джерела, що президент не задоволений роботою Шевченка - зокрема, у глави НБУ склалися погані відносини з кількома топ-співробітниками регулятора, що призвело до хвилі відставок, яка "обурила західних донорів, включаючи МВФ".

В Офісі президента інформацію про можливу відставку Шевченко назвали "чутками" та додали, що буде лише офіційна позиція, якщо буде якесь рішення щодо заміни Шевченка.

Натомість у НБУ заявили, що у Шевченка "попереду багато важливих завдань", над виконанням яких команда "продовжує працювати".

Bloomberg також пише з посиланням на джерело, близьке до ОП, що Зеленський перед тим, як запропонувати Раді звільнити Шевченка, хоче знайти йому заміну.

За словами джерела, пошуком кандидатів займається керівник ОП Андрій Єрмак. Утім, за словами джерела, поки не ясно, коли процес буде завершено.

Агентство додає, що після появи новини про можливе звільнення голови НБУ українські облігації подешевшали. Так, дохідність доларових бондів з терміном погашення в 2033 році зросла на 18 б.п.

Нагадаємо:

У липні про можливість відставки Шевченка до кінця року писала й Економічна правда. Джерела ЕП тоді називали 4 причини ймовірного звільнення Шевченка.

Раніше про загрозу відставки Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Рішення про відставку Шевченка можуть ухвалити вже восени, після виходу парламенту з канікул.

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Економічна правда