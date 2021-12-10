Курс валют на 10 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,03 – 27,05 гривні;

Євро – 30,53 – 30,55 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,97 — 27,17 гривні. Євро купують за 30,36 гривні, продають за 30,71 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,02 – 27,11 гривні, євро – 30,47 – 30,62 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,10 гривні.

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

Економічна правда