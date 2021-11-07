Голова Енергетичного співтовариства не бачить потреби в МГУ

За словами Янеза Копача, директора Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, АТ "Магістральні газопроводи України" виконало свою функцію власника ТОВ "Оператора газотранспортної системи України" і тепер може бути ліквідовано.

Про це він зазначив на заході Українського газового інвестиційного конгресу, йдеться у публікації SOE Weekly.

Наразі Міненерго здійснює управління "МГУ", яке виступає єдиним учасником "ОГТСУ".

"Звертаємо увагу, що оскільки держава володіє "ОГТСУ" не напряму, а через "МГУ", то до "ОГТСУ" в повній мірі не застосовується законодавчі вимоги у сфері корпоративного управління, які притаманні іншим підприємствам державного сектору.

Окрім того, організаційно-правовою формою "ОГТСУ" є "товариство з обмеженою відповідальністю", а не "акціонерне товариство". Отже, до "ОГТСУ" не застосовуються також і положення Закону України "Про акціонерні товариства", - йдеться у матеріалі аналітиків.

Таким чином, на їх думку, з метою забезпечення відповідності найкращим практикам корпоративного управління, "ОГТСУ" має бути перетворено на акціонерне товариство та перейти в пряме володіння державою.