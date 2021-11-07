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Укр / Рус

Голова Енергетичного співтовариства не бачить потреби в МГУ

Неділя, 7 листопада 2021, 16:37

За словами Янеза Копача, директора Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, АТ "Магістральні газопроводи України" виконало свою функцію власника ТОВ "Оператора газотранспортної системи України" і тепер може бути ліквідовано. 

Про це він зазначив на заході Українського газового інвестиційного конгресу, йдеться у публікації SOE Weekly.

Наразі Міненерго здійснює управління  "МГУ", яке виступає єдиним учасником "ОГТСУ". 

"Звертаємо увагу, що оскільки держава володіє "ОГТСУ" не напряму, а через "МГУ", то до "ОГТСУ" в повній мірі не застосовується законодавчі вимоги у сфері корпоративного управління, які притаманні іншим підприємствам державного сектору. 

Окрім того, організаційно-правовою формою "ОГТСУ" є "товариство з обмеженою відповідальністю", а не "акціонерне товариство". Отже, до "ОГТСУ" не застосовуються також і положення Закону України "Про акціонерні товариства", - йдеться у матеріалі аналітиків. 

Таким чином, на їх думку, з метою забезпечення відповідності найкращим практикам корпоративного управління, "ОГТСУ" має бути перетворено на акціонерне товариство та перейти в пряме володіння державою. 

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Економічна правда
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