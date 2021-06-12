Магістральні газопроводи залишились без наглядової ради

Згідно з повідомлення про виникнення особливої інформації на сайті АТ "Магістральні газопроводи України", 1 червня 2021 року сплив термін дії повноважень трьох незалежних членів наглядової ради компанії, а саме: Фабріса Нуайлана, Яна Чадама та Каріни Лучінкіної.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Раніше Мінфін як суб'єкт управління "МГУ" продовжив повноваження цих членів наглядової ради з 1 березня до 1 червня 2021 року, оскільки 1 березня закінчився трирічний термін, на який їх було обрано.

У свою чергу, повноваження іншого члена наглядової ради (представника держави), Адомаса Аудікаса, які закінчились 1 березня, Мінфін не продовжував. "МГУ" оприлюднив інформацію про це лише 18 березня із порушенням передбачених законодавством строків для розкриття особливої інформації", - йдеться у публікації.

Таким чином, наразі "МГУ" залишається з недієздатною наглядовою радою, яка складається з одного члена (представника держави) Віктора Пинзеника.

"МГУ" - компанія, яка володіє "Оператором газотранспортної системи України", при чому наглядова рада "МГУ" виконує функцію загальних зборів "ОГТСУ". Відтак недієздатність наглядової ради "МГУ" означає, що в "ОГТСУ" наразі заблоковано прийняття низки ключових рішень", - йдеться у публікації

Нагадуємо:

Раніше уряд оголосив конкурсний відбір до наглядової ради "МГУ". Як ми повідомляли раніше, незалежні члени Номінаційного комітету, які у складі комітету мали відбирати нових членів наглядової ради "МГУ", припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабінет Міністрів України змінив керівництво "Нафтогазу".

Тоді незалежні члени Номінаційного комітету заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.