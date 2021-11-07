Шмигаль обіцяє, що бюджет буде збалансованим і до другого читання

UNSPLASH

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроект про бюджет на 2021 рік подавався урядом реалістичним та збалансованим, і таким самим він залишиться і до другого читання.

Про це він написав у facebook.

Шмигаль додав, що у пріоритетах залишаються і підвищення пенсій, і будівництво нових доріг, і реформа цифровізації, і підтримка малого та середнього бізнесу.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який вже передали до Верховної Ради.

Розгляд правок до І читання у Раді нардепи розпочали 20 жовтня. Парламент прийняв постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

Згідно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховна Рада розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Після цього, уряд повинен до 3 листопада повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Голосування бюджету другому читанні бюджет завершується не пізніше 20 листопада після опрацювання комітетом.

Водночас ВР зняла з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття бюджету-2022.