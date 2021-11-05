Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля

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Національна комісія з енергетики й тарифів проведе невиїзні позапланові перевірки на низці ТЕС, зокрема, ПАТ "Центренерго" та компаній ДТЕК.

Про це йдеться у матеріалах до засідання НКРЕКП 5 листопада, повідомлення на сайті регулятора.

Перевірки здійснюватимуть на електростанціях "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "Донбасенерго", "Центренерго" та "ДТЕК Східенерго".

Регулятор повідомив, що отримав звернення оператору системи передачі "Укренерго" від 28.10.2021 щодо відсутності збалансованого постачання вугілля на ТЕС та зростання кількості позапланових ремонтів енергоблоків.

Це унеможливлює забезпечення сталої роботи енергооб’єднання та стабільне електропостачання споживачів, стверджують в Укренерго.

Оператор повідомляє, що поставки вугілля на ТЕС не відповідають потребам, а вугільні склади інтенсивно спрацьовуються. Поточні вугільні запаси майже в п'ять разів нижчі минулорічних: через відсутність палива 20 одиниць обладнання ТЕС потужністю 7 782 МВт знаходилося поза роботою/резервом на 26 жовтня.

Крім того, Укренерго зауважує неналежний технічний стан обладнання ТЕС. Так, на 26 жовтня в аварійних ремонтах перебувало 4 одиниці обладнання загальною встановленою потужністю 890 МВт.

Все це призводить до дисбалансу між виробленою та споживаною електроенергією та загрозу відключення споживачів електроенергії.

З огляду на це Укренерго просить регулятора провести позапланові перевірки Ліцензійних умов з виробництва електроенергії генеруючих компаній ТЕС. Таку пропозицію НКРЕКП підтримала на засіданні 5 листопада.

Нагадуємо:

Інспекція з енергонагляду перевірить енергоблоки ДТЕК Ріната Ахметова через аварійні зупинки 2 листопада.

2 листопада в Україну розпочалося постачання електроенергії з Білорусі в рамках аварійної допомоги.

Згодом в Укренерго заявили, що аварійна допомога надійшла з Білорусі та Словаччини. Вона знадобилися через низку аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова. Через це оператор попросить Енергетичну інспекцію перевірити обладнання компанії.

У ДТЕК Ріната вважають заяву Укренерго "політичним тиском" через позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Енергетичний холдинґ ДТЕК належить Рінату Ахметову

Економічна правда