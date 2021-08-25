Ізраїль вивчає можливість участі у проєкті по зрошенню земель на півдні України

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Ізраїль вивчає можливість участі у проєку українського уряду щодо зрошення земель загальною площею більше 2 млрд гектарів у південних регіонах України (Одеській, Херсонській, Миколаївській областях).

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі за підсумками зустрічі посла Євгена Корнійчука з міністром сільського господарства та розвитку сільських територій Ізраїлю, міністром розвитку периферії, Негеву та Галілеї Одедом Форером.

"Ізраїльську сторону поінформовано про наміри українського уряду розпочати національний проект зрошення земель загальною площею більше 2 млрд. гектарів у південних регіонах України (Одеській, Херсонській, Миколаївській областях) та запрошено до участі у цьому проекті", - йдеться у повідомленні.

"Міністр зазначив, що такий проект представляє значний інтерес для ізраїльського бізнесу і запропонував розглянути можливість участі у ньому Ізраїлю у рамках діючої двосторонньої угоди про співробітництво в галузі сільського господарства", - додали в посольстві.

Сторони також обговорили перспективи залучення ізраїльських інвестицій в молочне виробництво та тваринництво, зокрема можливість співпраці у будівництві та модернізації великих молочних ферм в Україні.

Нагадуємо:

Внаслідок деградації земель, зокрема через водну ерозію, понад 6 мільйонів гектар потребують консервації.

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства, пілотний проєкт зі зрошення запустять в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Економічна правда