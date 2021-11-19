Аграрний комітет рекомендував до 2 читання законопроєкт про меліорацію земель

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Аграрний комітет Верїовної Ради рекомендував прийяти у 2 читанні і в цілому у редакції комітету законопроєкт по меліорації земель та створення об'єднання водокористувачів. (№5202-д).

Про це повідомляє прес-служба Ради.

У своєму висновку Комітет рекомундує парламенту прийняти документ у другому читанні та в цілому в редакції комітету з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням.

За словами міністра агрополітики Романа Лещенка, створення ОВК - це старт реформи зрошення в Україні, яка має чітку дорожню карту, а також започаткування нового етапу розвитку сільського господарства.

Законопроєкт, зокрема, передбачає:

створення об’єднання водокористувачів (ОВК);

передачу їм в управління частини меліоративної інфраструктури;

правову базу для інвестицій у меліорацію та спрощення адміністративних процедур щодо будівництва й експлуатації меліоративних мереж та об’єктів.

"Норми документа спрямовані на недопущення утворення монополії на водні ресурси та інфраструктуру, а також прозоре й справедливе тарифоутворення", - заявляли у Міагро.

Міністр говорив, що у цьому законопроєкті розробники врахували результати обговорень з міжнародними експертами й профільними асоціаціями.

"Ухвалення цього законопроєкту дозволить суттєво збільшити площі, на яких застосовується полив, не допустити деградацію ґрунтів, підвищити ефективність використання меліоративних систем, а також відкриє шлях до інвестицій у зрошувальну інфраструктуру", - казав Лещенко перед голосування у 1 читанні.

Зазначається також, що мета законопроєкту, зокрема, - збільшення площі земель, на яких застосовується гідротехнічна меліорація, підвищення ефективності сільського господарства та зменшення собівартості поливу земельних ділянок.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 8 вересня ухвалила за основу законопроєкт №5202-д про створення об'єднання водокористувачів (ОВК).

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Економічна правда