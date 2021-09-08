Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про меліорацію земель
Верховна Рада на засіданні 8 вересня ухвалила за основу законопроєкт №5202-д про створення об'єднання водокористувачів (ОВК).
Документ підтримали 312 нардепів, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
За словами міністра агрополітики Романа Лещенка, створення ОВК - це старт реформи зрошення в Україні, яка має чітку дорожню карту, а також започаткування нового етапу розвитку сільського господарства.
Законопроєкт, зокрема, передбачає:
- створення об’єднання водокористувачів (ОВК);
- передачу їм в управління частини меліоративної інфраструктури;
- правову базу для інвестицій у меліорацію та спрощення адміністративних процедур щодо будівництва й експлуатації меліоративних мереж та об’єктів.
"Норми документа спрямовані на недопущення утворення монополії на водні ресурси та інфраструктуру, а також прозоре й справедливе тарифоутворення", - заявили у міністерстві.
"Це голосування й підтримка законопроєкту - подарунок для всіх аграріїв посушливого півдня України.
Ключ до відродження зрошувальної системи України, адже українські поля, які десятиліттями засихали через недбале управління іригаційною інфраструктурою, отримали шанс на відновлення", - додав Лещенко.
За його словами, у цьому законопроєкті розробники врахували результати обговорень з міжнародними експертами й профільними асоціаціями.
"Ухвалення цього законопроєкту дозволить суттєво збільшити площі, на яких застосовується полив, не допустити деградацію ґрунтів, підвищити ефективність використання меліоративних систем, а також відкриє шлях до інвестицій у зрошувальну інфраструктуру", - говорив перед голосуванням міністр.
Зазначається також, що мета законопроєкту, зокрема, - збільшення площі земель, на яких застосовується гідротехнічна меліорація, підвищення ефективності сільського господарства та зменшення собівартості поливу земельних ділянок.
Нагадаємо:
Ізраїль вивчає можливість участі у проєку українського уряду щодо зрошення земель загальною площею більше 2 млн гектарів у південних регіонах України (Одеській, Херсонській, Миколаївській областях).
Американські аграрні компанії-гіганти Lindsay та Cargill хочуть підтримати реалізацію іригаційної реформи в Україні.
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Економічна правда
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