У monobank знизиться кешбек

З 1 грудня у monobank відбудуться зміни в умовах, правилах та тарифах, зокрема розмір кешбеку від банку буде зменшено на 25%.

Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський.

Довідка. Комісії інтерчейндж - комісії, що сплачуються банком-еквайром на користь банку-емітента при здійсненні безготівкових розрахунків у торговельно-сервісній мережі.

"Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій", - написав він, додавши, що у банку немає можливості зберегти поточні умови програми лояльності.

З 1 грудня плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом Банку стане 3% річних у гривні, а розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено на 25%, проте зміна не торкнеться категорій кешбеку від партнерів банку. Також буде новий розмір миль, що нараховуються.

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет дозволив платіжним системам Mastercard та Visa виконати меморандум щодо зменшення міжбанківської ставки.

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандумпідписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

В Антимонопольному комітеті раніше розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.