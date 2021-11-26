Уряд виділив будівлю для Бюро економічної безпеки

Фото: wikimapia.org

Кабінет міністрів передав до управління Бюро економічної безпеки будівлю у Києві за адресою вул. Шолуденка, 31 - будівлю передали із сфери управління Державної податкової служби.

Про це йдеться в розпорядженні № 1508-р від 26 листопада, опублікованому на Урядовому порталі.

"Передати будівлю (реєстраційний номер 988679580000) по вул. Шолуденка, 31, у м. Києві загальною площею 7682,6 кв. метра із сфери управління Державної податкової служби до сфери управління Бюро економічної безпеки", - йдеться в документі.

У будівлі буде розташований центральний апарат нового органу.

Будівля за цією адресою раніше використовувалася податковими органами - зокрема, там розташовувалася Державна податкова адміністрація у місті Києві.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

Повідомлялось, що Кабінет міністрів дав старт роботі Бюро економічної безпеки, але досі не виділив йому будівлю.

Раніше у БЕБ заявляли, що досі не отримали спеціально обладнані приміщення та будівлі. Це може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень, казали там.

17 листопада Верховна Рада внесла зміни до законодавства та визначила підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки.

Запуск відомства мав відбутися ще 25 вересня, але згодом його перенесли на два місяці.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Економічна правда